4 afectiuni care te forteaza la dieta toata viata. Afla care sunt acestea si ce regim iti impun

Afectiuni dieta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In general, asociem dietele si schimbarile de alimentatie cu dorinta de a pierde kilogramele in plus sau cu schimbari voluntare ale stilului de viata. Nu toti avem insa de ales cu privire la dieta pe care o urmam. Prin urmare, e bine sa fim informati cu privire la regimurile alimentare care trebuie urmate in cazul unor afectiuni, in special daca acestea nu sunt trecatoare. Iata 4 afectiuni medicale care nu pot fi tratate complet si care impun reguli stricte de alimentatie: Diabetul Peste 11% dintre romani sufera de diabet si au nevoie de un regim special, care sa le tina glicemia sub control. Un dietetician elaboreaza un plan alimentar special, in functie de pacient. Exista insa cateva reguli gener ...