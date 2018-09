4 jucatori, OUT din lotul lui Dinamo pentru meciul de la Iasi. Ce echipa ar putea folosi Bratu

Florin Bratu Dinamo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dinamo e obligata sa castige vineri seara, pe terenul lui Poli Iasi, pentru a stopa seria negativa din Liga 1. Florin Bratu urmeaza sa efectueze mai multe schimbari in primul "11", iar cateva nume importante nu vor fi in lot maine seara. Poli Iasi - Dinamo se joaca vineri, de la ora 21:00, liveTEXT pe BZI.ro si in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport si Look Sport. Conform Radio Dinamo, Mihai Popescu, Vlad Olteanu, Mihai Neicutescu si Mircea Axente nu vor fi in lotul de 18 pentru partida de la Iasi. Primii 3 fusesera titulari in ultimul meci din campionat, infangerea cu Astra Giurgiu, 1-2, in timp ce Axente va bifa a doua absenta consecutiva din lot. Lor li se alatura portaru ...