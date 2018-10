4 plante care te vor ajuta sa dormi mai bine

Plante somn google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unele plante te ajuta sa dormi mai bine. 1. Iasomie Mirosul plantei de iasomie creste calitatea somnului si te ajuta dupa ce te trezesti sa ai un nivel ridicat de vigilenta si productivitate, dar si un nivel scazut de anxietate. 2. Aloe vera Aloe vera nu are nevoie de foarte multa grija si, de asemenea, emite oxigen in timpul noptii in casa. Eliberarea oxigenului reprezinta catalizatorul somnului, care elimina insomnia. I 3. Lavanda Lavanda reduce nivelul stresului si al anxietatii. De asemenea, ajuta corpul sa se relaxeze, exact de ceea ce are nevoie somnul. Multe persoane folosesc aceasta planta cand fac baie, dupa ce au avut o zi stresanta la birou. 4. Iedera englezeasca Iedera engle ...