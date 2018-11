4 semne ca ai probleme cu inima

Un cardiolog din Texas a descoperit o serie de simptome banale ale bolilor de inima care sunt, de obicei, ignorate.

Iata ce semne iti arata ca suferi de inima si care un trebuie ignorate!

Disfunctia sexuala

Majoritatea oamenilor considera disfunctia sexuala ca pe o problema a organelor sexuale sau a creieurlui. Totusi, specialistul texan John Erwin, de la Texas A&M Health Science Center, spune ca o astfel de problema este intalnita in general la barbatii care sufera de boli arteriale. Probleme din artere pot cauza disfunctii erectile. In cazul femeilor, lipsa apetitului sexual poate trada probleme cardiace, mai ales in cazul celor care se afla la menopauza perioada care le predispune la o astfel de afectiune.

Sforaitul

Enervantul sforait pe care il auzim poate prea des la partenerii de viata poate trada probleme de sanatate. Doctorul Erwin sustine ca acesta poate fi un simptom al unei suferinte cardiace.

Sforaitul este asociat cu o serie de schimbari fiziologice care cresc riscul afectiunilor cardiace. Poate fi un indiciu al fibrilatiei arteriale, care incetineste viteza sangelui in artere.

Gingii umflate sau care sangereaza

Putin s-ar putea gandi ca sangerarea gingivala poate fi asociata bolilor de inima. Ei bine, principala boala care are acest simptom, parodontoza, poate conduce la procesee inflamatorii in tot organismul, daca nu este tratata, avertizeaza Erwin, riscand sa duca la atac de cord sau la ateroscleroza.

Picioare umflate

Picioarele sau talpile se pot umfla din diverse motive: ai purtat o pereche nepotrivita de pantofi, ai stat prea mult in picioare, insa pot fi si un semn al unei afectiuni cardiace. Asociat cu suflul greu sau cu senzatia frecventa de oboseala, poate indica o problema cardiaca, asa ca daca observati ca astfel de simptome persista, ar trebui sa consultati un medic.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.