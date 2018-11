40 de profesori, cercetatori si specialisti din Romania, Moldova si Ucraina dezbat la UAIC cum arata Romania si vecinii sai la 100 de ani de la Marea Unire 

universitatea alexandru ioan cuza iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Departamentul Stiinte Politice, Relatii Internationale si Studii Europene alaturi de Departamentul de Cercetare din cadrul Facultatii de Filosofie si Stiinte Social-Politice a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iasi, organizeaza la Iasi, in zilele de miercuri si joi (14-15 noiembrie 2018), conferinta internationala de stiinte politice – „Romania – de la Marea Unire la Integrarea Europeana”. Deschiderea evenimentului va avea loc miercuri, 14 noiembrie, incepand cu ora 10.00, in Sala Senatului a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in prezenta Prof. Univ. Dr. Mihaela Onofrei, ordonator de credite al Univers ...