5.000 de candidati au participat la Targul de Cariere Cluj

Targul de Cariere Cluj a avut loc pe 3 si 4 octombrie la Sala Polivalenta/ BT Arena. Peste 60 de companii din cele mai variate domenii au participat la evenimentul care a ajuns la cea de-a 25-a editie. Angajatorii au pus la dispozitia candidatilor locuri de munca din categoriile entry-level, nivel mediu si avansat. Peste 2.000 de locuri de munca au fost disponibile, din domeniul Inginerie, Resurse umane, Marketing, Retail, Administrativ, Consultanta sau Juridic. Au fost prezente la eveniment companiile Emerson, Lidl, Bombardier, Genpact, Vertiv, Steelcase, STC, Kaufland, PBF Power, Blue Projects, Thomsons, E.ON, Mc Donald’s, Bosch, Rigips Saint Gobain, CSI, Vodafone, Leroy Merlin, Bosch Automotive, Jac Travel, Banca Transilvania, DB Schenker, Arrk Research, Cora, Electrolux, Danieli Engineering, Energobit, Premier Pro Management, Endava, De Longhi, Sam Mills, Tenaris, Office Depot, Terapia si FSA ii asteapta pe candidati cu oferte de munca atractive.

“Ne-am bucurat sa vedem ca in cele doua zile dedicate evenimentului 5.000 de candidati au fost doritori sa isi inceapa o cariera sau si-au dorit sa si-o redefineasca pe cea actuala. Am descoperit multa receptivitate din partea candidatilor si a angajatorilor in ceea ce priveste utilizarea aplicatiei CV2GO, introdusa la aceasta editie in vederea digitalizarii CV-ului. Standurile de simulare de interviu si negociere de salariu au atras numerosi candidati interesati de cum anume sa se prezinte in fata angajatorilor.”, a declarat Alina Agafitei, PR Manager Targul de Cariere.

Un punct important pe agenda acestei editii a fost lansarea I love my job Academy. O platforma axata pe dezvoltarea personala si profesionala a candidatilor, care a reunit trei activitati: conferinta I love my job, concursul de public speaking Job Heroes in Action si concursul de debate in limba romana Always Right. Participantii la eveniment au putut sa asculte povesti motivationale de la speakerii invitati: Andi Vanca, Bogdan Ciocian, Cornelia Borza, Cristi Danilet, Daniel David, Gabriela Culda, Oana Pocan, Razvan Onu, Roxana Dumitrache si Radu Valentin Bazavan.

Targul de Cariere este cea mai mare retea de evenimente de cariera din Republica Moldova si Romania, reunind sute de angajatori si mii de candidati. Evenimentul a demarat in anul 2006 si are loc de doua ori pe an, in sezonul de primavara si cel de toamna. Mai multe informatii despre eveniment gasiti pe www.targuldecariere.ro

