5 argumente care va vor convinge sa faceti acest exercitiu doar 20 de minute in fiecare zi. Rezultatele sunt surprinzatoare

Exercitiu fizic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inainte sa afirmati ca e o aberatie,cititi cu atentie acest articol,deoarece veti afla ca acest exercitiu are o multime de beneficii pentru sanatatea noastra.Ganditi-va doar la ce efort e supusa inima pentru a pompa sangele incat sa ajunga la extremitati,cat si la procesul de intoarcere a sangelui in picioare.Din aceasta cauza,apar frecvent varicele.Acest exercitiu va face sa va simtiti mai bine si va face ca picioarele voastre sa capete un aer armonios. Acest exercitiu reprezinta o adevarata terapie. -Pentru a sta intr-o pozitie corecta, pune-ti o perna sub coloana vertebrala -Ridica-ti picioarele si sprijina-le de perete.Mainile trebuie sa stea pe langa corp,relaxate -Stati cam 20 de minute in ac ...