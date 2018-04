5 beneficii ale lampilor cu sare de Himalaya

Lampa sare Himalaya google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lampile cu sare contin bucati solide de minerale care, pe langa faptul ca pot fi folosite in scop decorativ, echilibreaza energia din incapere. Indiferent cat de curata este locuinta ta, exista un anumit nivel de bacterii in aer care iti poate ataca organismul. Pentru a combate aceasta problema si nu numai, merita sa profiti de numeroasele beneficii ale lampilor cu sare de Himalaya. Ai mai auzit de lampile cu sare? Acestea sunt alcatuite din roci naturale care s-au format timp de peste 250.000 de ani. Nu au nicio legatura cu sarea de bucatarie, ci provin din muntii Himalaya si reprezinta compusi neprelucrati si cristalizati, care se formeaza in depozite. Deoarece sunt 100% naturale, nu exista ...