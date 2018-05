5 dureri misterioase pe care n-ar trebui sa le ignori

Dureri misterioase doctor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca ai o durere misterioasa, nu intarzia sa ajungi la doctor. Orice boala aparent minora se poate transforma intr-una care iti pune viata in pericol. Asa cum oamenii nu sunt foarte incantati sa se duca la medic, nici medicii nu sunt foarte incantati sa tratezi boli care ar fi putut fi detectate cu mult mai devreme. Iata 5 dureri misterioase pe care nu ar trebui sa le neglijezi si sa ceri de urgenta sfatul unui specialist. 1. Mai mult decat o durere in piept Oamenii care au un istoric de boli cardiovasculare in familie se asteapta ca aceastea sa se manifeste cu o durere puternica in piept. Dar nu este neaparat asa. De exemplu, inclestarea maxilarului poate insemna ca inima este supusa un ...