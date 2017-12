5 lucruri care se intampla in organism cand te imbuibi cu mancare

ShareTweet Sarmale, fripturi cu garnitura de cartofi, salata de boeuf, ciorbe cu carne de porc, cozocani, prajituri si torturi, de sarbatori umplem masa cu tot felul de bucate delicioase si ne pregatim, resemnati, sa dam drumul la catarama de la pantaloni. Insa cei care exagereaza cu mancarea se pot astepta la anumite simptome neplacute care ii pot duce si la spital, dac nu reusesc sa-si stavileasca poftele: Dieteticianului Geraldine Georgeou, de la Designer Diets, enumera cinci efecte secundare cheie pe care le are corpul nostru atunci cand exageram cu mancarea. 1. Oboseala Geraldine Georgeou a explicat, pentru DailyMail, ca un efect secundar obisnuit al supraalimentarii este starea de letargie, cunoscuta in mod colocvial dreapt o „coma alimentara”. „Prin excesul de mancare, creste masiv aportul de glucoza, iar organismul va produce in exces insulina”, a spus ea. Asta duce la cresterea glicemiei ceea ce da o stare de letargie, multi oameni care mananca mult si des simtin nevoia sa traga un pui de somn dupa fiecare masa. 2. Eliminarea gastrica fortata Dupa ce ingurgitam cantitati mari de alimente, apare si nevoia de a merge des la toaleta. Acest lucru se datoreaza unei eliminari gastrice rapide, cunoscuta si sub denumirea de „sindrom de dumping”. Golirea gastrica rapida are loc atunci cand avem stomacul umplut peste plin si o mare cantitate de zahar in organism, arata Geraldine Georgeou „Supraalimentarea poate determina zaharul sa se deplaseze din stomac in intestin prea repede, transformand totul in lichid, ceea ce va poate provoca diaree”, a aratat ea. Geraldine Georgeou spunea si ca persoanele cu sindrom de intestin iritabil sunt mai sensibile la acest sindrom de „dumping”. 3. Balonarea Persoanele mananca mult si nu mesteca in mod corespunzator mancarea se baloneaza pana cand arata de parca ar fi insarcinate. Geraldine Georgeou a spus ca adesea oamenii nu se gandesc la cat consuma la masa de Craciun si apoi incep sa se simta umflati. „Țineti minte ca bauturile alcoolice alaturate alimentelor pot crea mai mult gaz si va pot face sa va simtiti mai mult umflat”, a subliniat dieteticianul. 4. Greata Probabil cea mai neplacuta reactie pe care o experimentam la supraalimentarea este greata, pe care o simtim din cauza consumului prea mare de grasime, cu toate fripturile si sarmalele pe care traditional le avem pe masa de Craciun. „Grasimea se digera cel mai greu si poate da o golirea gastrica intarziata”, a aratat specialistul. „Consumul in exces de grasimi va necesita o digestie indelungata care va poate face sa va simtiti incomod sau bolnav, mai ales daca aveti probleme cu bila”, atragea atentia Geraldine Georgeou. ShareTweet