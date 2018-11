5 lucruri pe care probabil nu le stiai depre pipotele de pui

Pipote de pui google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 5 lucruri extraordinare pe care probabil nu le stiati depre pipotele de pui – Poate ce, de multe ori cand gatim, oferim prioritate anumitor produse, mai ieftine sau mai scumpe, care arata mai bine… Este posibil sa evitam astfel produse foarte utile si benefice sanatatii, precum pipotele sau inimile de pui… In acest articol vei afla de ce este bine pentru sanatate sa consumi pipotele de pui. Din prisma calitatilor, sunt asemanatoare carnii. De ce trebuie sa mancam pipote de pui? 1. Sorbent natural In medicina traditionala pipota ocupa un loc de cinste, pentru ca are proprietatea de a atrage in sine toxinele care cauzeaza intoxicatiile alimentare. Adica, nu este doar un alime ...