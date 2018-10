5 modalitati de a reduce costurile facturilor din sezonul rece

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe langa numeroasele sarbatori pline de magie si mancare gustoasa, iarna aduce dupa sine un adevar mai putin placut: cresterea considerabila a facturilor. Din cauza agentului termic de care avem nevoie pentru a ne incalzi locuintele, cheltuielile de intretinere a locuintei aproape ca se dubleaza odata cu venirea sezonului rece. De aceea, ti-am pregatit cateva sfaturi pentru a reduce in mod semnificativ costurile si a te bucura in continuare de confort termic in casa ta. Ia in considerare o noua centrala termica Daca te-ai debransat de ani buni de la sistemul centralizat de termoficare, dar inca intampini cheltuieli masive imediat ce apar primele zile friguroase, poate ca ar fi cazul sa te gandesti daca centrala pe care ai ales- ...