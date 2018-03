5 motive sa consumi capsuni! Sunt supranumite "fructele minune"

Capsuni google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Capsunile fac parte din seria fructelor cu numeroase beneficii pentru sanatate, care ajuta, de asemenea, in curele de slabire. Putini stiu ca acestea sunt bogate in antioxidanti si ca lupta impotriva unor afectiuni importante. In curand va incepe si sezonul lor, de aceea iata 5 motive pentru care ar trebui sa le consumam. 5 motive sa consumi capsuni Intaresc sistemul imunitar Capsunile sunt bogate in vitamina C. O portie asigura jumatate din necesarul zilnic. Ajuta la mentinerea unei vederi sanatoase Proprietatile antioxidante ale capsunilor previn aparitia cataractei, iar compozitia mare de vitamine protejeaza impotriva radiatiilor solare si imbunatateste corneea si retina. Vezi si: L ...