5 motive sa mancam banane

banane

Usor de consumat, bananele aduc si numeroase beneficii sanatatii. Acest fruct protejeaza intestinele, regleaza nivelul tensiunii arteriale si ne ajuta sa dormim.

1. Este sursa de energie



Bananele ne furnizeaza tot atat de multa energie ca bauturile energizante, oferindu-ne, spre deosebire de acestea, si nutrienti importanti, potrivit unui studiu aparut in publicatia PLoS ONE, citat de Top Sante.



Bananele trebuie sa fie consumate si de sportivi, pentru ca previn crampele musculare. Bogatia de potasiu din acest fruct ne ajuta sa ne refacem dupa ce pierdem acest mineral prin transpiratie.



2. Protejeaza intestinele



Bananele sunt o sursa excelenta de prebiotice. Acestea ajuta la "hranirea" probioticelor, bacterii intestinale care ne feresc de infectii. Consumul de probiotice permite reglarea florei intestinale si ajuta digestia.



3. Regleaza nivelul de colesterol si ajuta la slabit



Banana este bogata in amidon rezistent. Din punct de vedere dietetic, acesta este considerat o forma de fibra alimentara, deci prezinta unele beneficii.



Acesta actioneaza la fel ca si fibrele in timpul digestiei, avand beneficii asupra grasimilor sangvine, crescand fermentatia intestinala, imbunatatind absorbtia anumitor minerale, a glicemiei si scazand nivelul colesterolului "rau" (LDL).



Corpul digera amidonul rezistent atat de lent incat senzatia de satietate este mentinuta mai mult timp. De aceea, consumul de banane scade nevoia de a mai manca gustari pline ce calorii pe parcursul zilei.



4. Ne ajuta sa dormim



Bananele pot fi considerate un somnifer natural, fiind sursa de triptofan. Acesta este un aminoacid care, cu ajutorul vitaminei B6, permite sintetizarea serotoninei si a melatoninei, substante care joaca un rol esential pentru somn.



Unii medici recomanda consumul de banane cu o ora inainte de a merge la culcare pentru a profita de beneficiile asupra somnului.



5. Normalizeaza nivelul tensiunii si reduce riscul de AVC



Banana este recomandata pentru problemele de tensiune arteriala, pentru ca este bogata in potasiu (500 mg la un fruct), mineral care ajuta la scaderea tensiunii arteriale.



Consumul de banane reduce cu 24% riscul de AVC, potrivit unui studiu al specialistilor de la Organizatia Mondiala a Sanatatii si aparut in publicatia "British Medical Journal".

