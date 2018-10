5 octombrie, sarbatoare cu cruce neagra in calendarul ortodox. Ce sfanta este praznuita

Sarbatoare calendar ortodox google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe data de 5 octombrie este praznuita Sfanta Haritina. Sfanta Haritina a trait in timpul imparatului Diocletian (284-305). Ramasa orfana de mica, ea a fost crescuta de crestinul Claudiu. Dometie, dregatorul imparatesc, auzind ca Haritina este crestina, a chemat-o la judecata. Citeste si: 3 octombrie, sarbatoare in calendarul ortodox. Ce sfant este praznuit Pentru credinta in Hristos a fost tunsa si i s-au pus carbuni aprinsi pe cap, dar a scapat nevatamata. A fost aruncata legata in mare, dar Dumnezeu a scos-o la liman. Sfanta Haritina s-a rugat ca Dumnezeu sa-i ia sufletul. In tim ce se ruga, sufletul ei a iesit din trup si s-a inaltat la Ceruri. Daca ti-a placut a ...