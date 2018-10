5 octombrie, zi libera pentru elevi. De ce nu se tin cursuri inainte de referendum

Persoane cu deficiente de vedere si-au depasit limitele. In ce sport fac performanta Trăiesc în întuneric, dar escaladează pereţi cu viteza şi curajul unor mari campioni, scrie Observator TV. Sunt nevăzătorii care şi-au depăşit limitele şi fac performanţă într-un sport dificil chiar şi pentru oamenii fără dizabilităţi. Există doi sportivi medaliaţi &ici ...

Dancila rabufneste, dupa discursul in Parlamentul European: Nu voi accepta niciodata un "to-do list" Premierul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri seara, într-o emisiune TV, că speră ca Parlamentul European să nu adopte o rezoluţie la adresa României, susţinând ce europarlamentarii au aflat de la ea despre situaţia reală din Citește mai departe...

Dancila, dupa dezbaterea din PE: Am reusit sa imi apar tara. Nu o sa acceptam niciodata un 'to do list'! Viorica Dancila s-a aratat satisfacuta, miercuri seara, de prestatia pe care a avut-o in aceasta dimineata in plenul Parlamentului European, in ciuda criticilor dure care i s-au adus de catre reprezentantii tuturor grupurilor politice. "Am venit cu demnitate sa ii apar pe romani si Romania", a subli ...

Washingtonul este un "regim de talhari". Cine a indraznit sa faca afirmatia socanta Iranul a afirmat miercuri că Statele Unite sunt "un regim de tâlhari", după ce Washingtonul a anunţat că pune capăt 'tratatului de prietenie' din 1955 dintre cele două ţări, ca urmare a unei decizii a Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ), relatează AFP. Citește mai departe...

Cutremur, miercuri seara, in Romania Un seism cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs miercuri seară în România, în judeţul Vrancea. Citește mai departe...

ANAF trece la comunicarea exclusiv online cu contribuabilii. De cand se va intampla acest lucru Din ianuarie 2019, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va comunica cu contribuabilii doar prin Spaţiul Privat Virtual (SPV), renunţând la notificările pe hârtie, care sunt costisitoare, a declarat, miercuri seara, Eugen Teodorovici, ministrul Citește mai departe...

Celebrul interlop Nicu Maharu, in stare grava la spital: ”Nu mai poate merge, iar apropiații…” Problemele medicale nu îi dau pace lui Nicu Maharu. Cel supranumit ”Regele petrecerilor” a ajuns, în urmă cu câteva zile, de urgență, la spital. (Super oferta de angajare) Din câte se pare, boala gravă cu care a fost diagnosticat, în urmă cu aproximativ un an, ar fi recidivat. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, […] The post Celebrul interlop Nicu Maharu, în stare gravă la spital: ”Nu mai poate merge, iar apropiații…” appeared first on Cancan.ro.

”Fratele” lui Banica Jr., umilit de bodyguarzii unui club de manele! Fratele vestitului Fane Spoitoru a aprins războiul în lumea interlopă din Capitală. (Super oferta de angajare) Migdal, renumit pentru tovărășia strânsă pe care o are cu celebrul Ștefan Bănică Jr., a fost implicat într-un mega-scandal, într-un cunoscut club de manele din Capitală. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, amănunte picante legate de incident. (CITEȘTE ȘI: NOUL […] The post ”Fratele” lui Bănică Jr., umilit de bodyguarzii unui club de manele! appeared first on Cancan.ro.

Clanul Duduienilor a blocat un cartier intreg și a convocat ”spuma” maneliștilor la priveghi! Vestea că liderul clanului Duduienilor s-a stins din viață, în urma unui stop cardiac, a căzut ca un fulger peste toți membrii lumii interlope din Capitală. (Super oferta de angajare) La scurt timp după ce trupul neînsuflețit al acestuia a fost adus acasă, familia a început o mobilizare fără precedent pentru a organiza o grandioasă ceremonie funerară. CANCAN.RO, […] The post Clanul Duduienilor a blocat un cartier întreg și a convocat ”spuma” maneliștilor la priveghi! appeared first on Cancan.ro.