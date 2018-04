5 remedii naturale pentru ficatul gras

Remedii ficat gras google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ai fost diagnosticat cu steatoza hepatica (ficat gras)? Ti-e teama ca ai putea dezvolta aceasta boala? Alege oricare dintre aceste remedii naturale si consuma-l in mod regulat pentru a te bucura de beneficiile oferite. Steatoza hepatica (ficat gras) este o boala care iti poate diminua in mod semnificativ calitatea vietii. Din fericire, exista multe remedii naturale pentru ficatul gras. Ficatul gras apare atunci cand exista o acumulare de acizi grasi si trigliceride in celulele acestui organ. Astfel, functiile sale metabolice si excretoare sunt ingreunate. Steatoza hepatica este frecventa in randul persoanelor care consuma alcool in exces, insa este asociata, de asemenea, cu alimentatia ne ...