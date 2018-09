5 retete cu ananas pentru tratarea constipatiei

Ananas pentru tratarea constipatiei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ananasul este un fruct benefic care poate fi consumat in diverse moduri. Retetele pe care ti le prezentam mai jos sunt pur si simplu delicioase. Problemele digestive sunt frecvente, iar produsele naturale sunt foarte utile in combaterea lor. Urmatoarele retete cu ananas pentru tratarea constipatiei sunt usor de preparat si extrem de benefice pentru organism. Alimente bogate in fibre Este important sa iti modifici obiceiurile alimentare nesanatoase. Constipatia poate fi o problema recurenta. Aceasta poate fi cauzata de consumul de alimente bogate in carbohidrati si grasimi si de lipsa activitatii fizice. O alta cauza ar putea fi consumul insuficient de apa sau de sucur ...