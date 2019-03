Uleiuri esentiale google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru a profita din plin de uleiurile esentiale, alege variante naturale, nu sintetice. Cele din urma pot fi lipsite de proprietati benefice. In acest articol, vom discuta despre cinci uleiuri esentiale si beneficiile lor pentru sanatate si bunastare. In zilele noastre, multi oameni folosesc uleiuri esentiale in diferite scopuri. De aceea, vom discuta pe larg si despre utilizarile acestora. Gratie proprietatilor minunate ale uleiurilor esentiale, acestea pot fi folosite pentru baie, masaj sau in alte circumstante. Exista o multime de moduri minunate pentru a le include in rutina ta zilnica! 5 uleiuri esentiale si beneficiile lor Mai jos, vom expune pe larg cateva uleiuri esentiale si beneficiile ...