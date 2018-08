5 zodii care se indragostesc mereu de persoana pe care NU o pot avea

Patru cutremure s-au produs în ultimele nouă ore în judeţul Vrancea, cel mai mare dintre acestea, ca magnitudine, având 2,9 grade pe scara Richter, potrivit Institutului Naţional pentru Fizica Pământului (INFP). Cele patru cutremure s-au produs la orele 1.46, 3.29, 10.03 și 10.00, la adâncimi de 76 kilometri, 90 kilometri, 74 kilometri, respectiv 128 kilometri. […] The post Patru cutremure în 9 ore, azi în România! Ce magnitudine a avut cel mai mare seism appeared first on Cancan.ro.