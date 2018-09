50 de ani de Dacia! Parada cu toate modelele produse vreodata la Mioveni

Dacia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De la carburator la pilot automat, de la liste de asteptare pe cativa ani la cea mai bine vanduta masina din Europa. Dacia se confunda cu istoria moderna a Romaniei. Cel mai cunoscut brand romanesc a aniversat astazi 50 de ani de existenta printr-o parada la care au participat toate modelele care au iesit vreodata pe poarta fabricii din Mioveni. In proba de inteligenta tehnica si creatie. Pe soselele tarii a demarat triumfal, cu un an mai devreme decat se prevedea, primul autoturism romanesc. Se intampla in urma cu jumatate de secol, in 1968. Dacia inseamna milioane de masini, in zeci de modele, unele fabricate in doar cateva zeci sau sute de exemplare. De la furgoneta Estafette pana La Dacia 2000, o masina e ...