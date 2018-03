50 de milioane de conturi de Facebook au fost sparte

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O firma de date analitice care a lucrat cu echipa electorala a lui Donald Trump, precum si cu echipa care a castigat campania BREXIT a adunat ilegal date de la milioane de profiluri de utilizatori . Potrivit The Guardian, cu aceste date, compania a facut un program, o aplicatie foarte puternica, pe care o foloseste pentru a obtine predictii, analize, dar si pentru a influenta intentiile de vot. Compania se numeste Cambridge Analytica si ii apartine miliardarului Robert Mercer. Datele utilizatorilor americani de au fost obtinute ilegal in 2014 prin exploatarea unei aplicatii care se numea ”thisisyourdigitallife”. a confirmat aceasta bresa de securitate, dar a aflat de incident abia in 2015 si nu a anuntat utiliza ...