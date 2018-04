50 de oameni, intepati de capuse. Ce trebuie sa faceti daca sunteti muscati

Capusa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 50 de persoane intepate de capuse au ajuns la spital in ultimele doua saptamani, in Sibiu. ″In anul 2017 au fost inregistrati 1.293 de pacienti cu intepaturi de capuse, in perioada martie - octombrie, cu 9 % mai mult fata de 2016, cand au fost inregistrati 1.177 de pacienti cu intepaturi de capuse”, a mentionat reprezentanta DSP Sibiu. Cel mai mare pericol al intepaturii de capuse poate fi boala Lyme. In judetul Sibiu, cazurile de boala Lyme sunt in scadere in ultimii doi ani. In 2016 s-au inregistrat 42 de pacienti diagnosticati cu Lyme, iar in 2017, 39 de cazuri. Cei mai multi pacienti depistati cu Lyme au fost intepati de capuse cu mai mult de un an de zile inainte de a fi diagnosticati ...