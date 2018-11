50% din cazurile de cancer de colon ar putea fi tratate daca pacientii ar respecta aceste 15 sfaturi

Cancer de colon google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cancerul de colon este cea mai des intalnita forma de cancer. Cancerul de tip colorectal, care include atat cancerul de colon cat si cel de rect, este al treilea cel mai intalnit tip de cancer. Se estimeaza ca in anul 2016, vor aparea alte 95,000 de cazuri noi de cancer de colon, din care 39,000 cazuri de cancer colorectal. Colonul, cunoscut ca fiind intestinul gros, joaca un rol extrem de important in mentinerea sanatatii. In timp ce alimentele trec prin colon, sarea si lichidul sunt absorbite pentru ca acestea sa poata fi eliminate. Pe langa faptul ca ajuta la formarea, depozitarea si eliminarea fecalelor, colonul contine milioane de bacterii care formeaza echilibrul pentru o sanatate optima. Foar ...