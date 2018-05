50% din toate cazurile de cancer de colon pot fi evitate daca stam departe de aceste 9 lucruri

Cancerul de colon afecteaza milioane de oameni din lume. Chiar daca rata mortalitatii nu este la fel de mare ca rata mortalitatii altor tipuri de cancer, desigur, daca boala este diagnosticata la timp, cele mai noi cercetari au aratat ca aproape jumatate din cazurile de cancer de colon pot fi prevenite cu ajutorul unor masuri specifice.

Functia colonului

Colonul sau intestinul gros este un organ vital care trebuie sa fie curatat si sanatos tot timpul pentru a ramane sanatosi. Rolul colonului este de a elimina toxinele si alte deseuri din organism. Cu toate acestea, atunci cand functionarea corecta este impiedicata, toxinele vor incepe sa se acumuleze si, astfel, vor cauza probleme de sanatate diferite.

Cum sa preveniti cancerul de colon

Potrivit expertilor, nivelurile echilibrate de vitamina D si o dieta sanatoasa constau in legume, fructe si alimente bogate in fibre care sunt vitale. Consumul de alimente prelucrate si alimente nesanatoase, precum zaharul, ar trebui eliminat. In plus, carnea, in special cea rosie, este unul dintre principalele alimente care provoaca cancer si a fost asociata de multe ori cu cancerul de colon.

Ce cauzeaza cancerul de colon?

5 pana la 10% din cazurile de cancer de colon sunt cauzate de genetica, 35% de o dieta nesanatoasa, in timp ce 30% sunt cauzate de fumat si 20% de infectii. Restul cazurilor de cancer de colon se intampla din cauza urmatoarelor motive:

Lipsa de fructe si legume in dieta

Fructele proaspete si legumele au antioxidanti puternici si magneziu care pot reduce riscul de cancer de colon. In plus, produsele fitochimice pe care le contin pot scadea inflamarea tesuturilor si pot elimina substantele canceroase. Prin urmare, consumati mai mult.

Lipsa fibrelor

Fibrele din produsele alimentare sunt cunoscute pentru o digestie mai buna, astfel incat adaugarea a 10 grame la dieta ta scade riscul de cancer cu 10%! Puteti consuma prune, seminte de in si seminte de Chia.

Niveluri scazute de vitamina D

Pentru a creste nivelul vitaminei D, avem nevoie de lumina soarelui. Totusi, exista si suplimente si, de asemenea, alimente care contin in mod natural aceasta vitamina.

Excesul de alcool

Abuzul de alcool este unul dintre factorii de risc majori pentru acest tip de cancer. Desigur, o bautura sau doua pe zi nu va pot face rau, totusi, consumul regulat de cantitati excesive, va creste doar riscul de cancer si numeroase alte probleme de sanatate.

Lipsa de usturoi in dieta

Usturoiul este o leguma foarte sanatoasa care poseda caracteristici antibacteriene puternice care pot reduce riscul de cancer. Usturoiul este atat de puternic incat va intari imunitatea si ii va ajuta sa luptati mai usor impotriva bolilor si infectiilor.

Supraponderalitate si obezitate

Mentinerea unei greutati echilibrate este cruciala daca doriti sa preveniti cancerul de colon. Potrivit unui studiu realizat in 2014, persoanele supraponderale sunt mai predispuse la cancer de colon.

Stil de viata sedentar

Activitatea fizica slaba creste sansele de cancer cu 30 pana la 40%. Si anume, cand sunteti activ fizic zilnic, imbunatatiti fluxul sanguin si neutralizati agentii patogeni nocivi din organism si, astfel, diminuati riscul de cancer. Exercitiile fizice in mod regulat sunt de asemenea, o modalitate buna de a intari imunitatea si de a preveni diferite boli.

Carnea rosie

Cele mai noi studii au aratat ca carnea rosie poate provoca cancer de colon. Cu toate acestea, problema nu este carnea in sine, ci modul in care este facuta. Prin urmare, carnea rosie este adesea modificata genetic si vitele din care provine nu sunt hranite cu iarba, ci hranite cu glifosat care distruge bacteriile bune din intestin si cauzeaza complicatii suplimentare.

Carnea prelucrata

Carne precum sunca, sunca, burgeri, salam si pepperoni pot fi in detrimentul sanatatii. Chiar daca au un gust minunat, nu va lasati pacaliti, sunt un aliment major care provoaca cancerul!

