53% dintre romani stau acasa de 1 Mai. Muntele si padurea, in topul preferintelor

Unul din doi romani va petrece 1 Mai acasa. Cel putin asta arata un sondaj la care au raspuns peste 1.500 de persoane. Dintre petrecaretii cu dor de duca, cei mai numerosi sunt cei care aleg muntele si padurea. Isi vor face aprovizionarea cu mici, pui si ceafa de porc mai ales de la supermarket, arata 80 la suta dintre raspunsuri. Urmeaza 4 zile libere pentru foarte multi romani si am putea crede ca vor pleca in vacanta. Ei bine, surpriza!. "Vom sta acasa", au spus 53% dintre cei 1.500 de oameni care au participat la studiul facut luna aceasta de Provident. Unul din 5 merge la padure, iar 15% vor petrece la munte. In acest sondaj apare si vacanta de tip city break - adica o iesire de trei zile i ...