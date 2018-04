5G scapa Romania de gaurile din buget: ce strategie are pentru licente

5G google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Licentele de 5G sunt salvarea Romaniei. Asta pentru ca Ministerul Finantelor Publice (MFP) vede in ele o oportunitate prin care sa faca bani, ca sa acopere gaurile din buget. MFP va analiza oportunitatea demararii licentelor 5G si a vanzarii apei grele din rezervele statului. Prin aceasta analiza spera sa ajunga la incasari de 2,3 miliarde de lei si sa incadreze in deficitul de 3%. Aceasta cifra a rezultat dupa lungi discutii cu Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii si cu Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. Corespondenta dintre cele trei a avut numitor comun elaborarea Legii bugetului de stat nr. 2/2018. Astfel, au fost incluse venituri bugetare in valoare de ...