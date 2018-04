6 alimente pentru a trata hipotensiunea arteriala

Hipertensiune arteriala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi sarea poate creste tensiunea arteriala a pacientilor hipotensivi, nu este indicat sa facem abuz de ea. In caz contrar, riscam sa dezvoltam problema opusa. Tensiunea arteriala prea scazuta este cunoscuta sub denumirea de hipotensiune. Persoanele hipotensive pot experimenta ameteala, vertij sau lesin. Daca suferi de aceasta problema, nu strica sa consumi anumite alimente pentru a trata hipotensiunea arteriala. Citeste in continuare pentru a afla care sunt acestea! Ce este hipotensiunea arteriala si ce factori o provoaca? Tensiunea arteriala este forta exercitata de catre sange asupra peretilor venelor si ai arterelor in cadrul sistemului circulator. Asadar, hipotensiunea presupune ca ten ...