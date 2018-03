6 cauze frecvente ale durerilor in piept

Durere in piept google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi pot semnala numeroase probleme de sanatate grave, durerile in piept pot surveni si din cauza unor situatii stresante sau a obiceiurilor nocive. Stiai ca unele cauze frecvente ale durerilor in piept sunt mai putin grave decat altele? Inima este cel mai activ organ din corpul uman. Aceasta executa aproximativ 115.000 de batai pe zi, cate 80 in fiecare minut si 42 milioane pe an. Ea este activa chiar si atunci cand ne odihnim. Rolul inimii este sa pompeze sangele curat, bogat in oxigen si diversi nutrienti, spre tesuturile corpului. In ciuda perfectiunii aparente a sistemului cardiovascular, functionarea sa poate fi afectata de o mare varietate de probleme, care provoaca simptome vizibile. Print ...