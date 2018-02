6 lucruri intime pe care fiecare cuplu ar trebui sa le incerce. Numarul 2 il puteti incerca in acest weekend

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De cele mai multe ori, partenerii nu tin cont de anumite lucruri care ar putea fi benefice in relatia lor. Din aceasta cauza, majoritatea relatiilor nu sunt de lunga durata. Exista anumite greseli pe care ambii parteneri le fac in relatii si care sunt cauza despartirii, dar exista si anumite lucruri pe care cuplurile ar trebui sa le faca inainte sa fie prea tarziu. Iata cateva lucruri intime pe care toate cuplurile ar trebui sa le faca pentru a fi fericite: 1. Un cuplu fericit ar trebui sa se relaxeze. Este foarte importat ca partenerii sa se relaxeze impreuna sau sa se relaxeze unul pe altul. De exemplu, fa-i masaj seara inainte de culcare. Sigur va aprecia. 2. Un cuplu fericit ar trebui sa gateasca impreuna din cand in cand. ...