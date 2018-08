6 motive pentru a consuma clementine

Clementine google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi sunt cunoscute pentru continutul bogat de vitamina C, clementinele ofera si alti nutrienti care ne asigura o stare optima de sanatate. Stiai ca exista numeroase motive pentru a consuma clementine? Aceste fructe provin dintr-un copac mai mic decat portocalul si sunt carnoase, bogate in fibre, aromate si gustoase. Spre deosebire de portocale, coaja clementinelor se curata usor. In general, oamenii consuma clementinele ca atare, prin stoarcerea sucului sau in salate. Totodata, multe persoane le folosesc ca ingredient in deserturi, marmelada, smoothie-uri sau caramel. Clementinele sunt compuse in mare parte din apa, fiind un aperitiv sanatos. In plus, avand un continut scazut de glucide, o portie ...