6 motive sa incluzi ghimbirul in alimentatia zilnica

Ghimbir google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ghimbirul este unul dintre condimentele cele mai versatile. Il poti folosi si la limonada, si la prajituri, dar si la fripturi de porc sau supe. Nu strica sa ai mereu in frigider putin ghimbir. Nu doar ca ofera un plus de savoare, dar este si foarte sanatos. Reduce riscul de aparitie a diabetului Oamenii de stiinta au facut legatura dintre anumite componente active din ghimbir si controlul insulinei si reglarea metabolismului. Ghimbirul poate fi adaugat in diverse smoothieuri, legume trase la tigaie sau supe. Este bun atat ghimbirul proaspat, cat si cel uscat. Este un mod natural de a atenua durerile menstruale O cana de ceai de ghimbir este tot ce ai nevoie pentru a scapa de durerile care iti dau bataie ...