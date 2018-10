6 octombrie, sarbatoare pentru crestini. Ce mare sfant este praznuit

Calendar ortodox 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe data de 6 octombrie, este praznuit Sfantul Apostol Toma. Sfantul Toma a facut parte din cei Doisprezece Apostoli ai lui Hristos. A vestit Evanghelia lui Hristos in India, unde a murit ca un martir. A fost omorat cu lancea de cinci soldati. Moastele Sfantului Apostol Toma au fost aduse la Edessa, in anul 165, scrie crestinortodox.ro. Apostolul Toma nu a crezut marturia Apostolilor ca Hristos a inviat: "Daca nu voi vedea, in mainile Lui, semnul cuielor, si daca nu voi pune degetul meu in semnul cuielor, si daca nu voi pune mana mea in coasta Lui, nu voi crede" (Ioan 20, 25). Cuvintele Mantuitorului: "Adu degetul tau incoace si vezi mainile Mele si adu mana ta si o pune coasta M ...