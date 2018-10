63% din populatia Romaniei nu face miscare. Efectele sunt foarte grave

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ultimii cinci ani, numarul romanilor care fac sport a scazut cu 12%, iar numarul sedentarilor a crescut cu 15%, arata datele Comisiei Europene. Cei mai multi sustin ca nu au timp sa ajunga la sala. Asa ca instructorii de fitness tin si antrenamente online, iar clientii pot face sport in sufragerie. Antrenor: “Esti pregatita sa ne antrenam un pic?” Alina Nastase, practicanta de sport on-line: “Sigur ca da, ca in fiecare zi.” Alina are 30 de ani si lucreaza intr-o compania din Brasov. Ca sa faca totusi miscare, se antreneaza acasa, indrumata printr-un apel video de un antrenor. Alina Nastase, practicanta de sport on-line: “Nu imi placea cand mergeam la sala, se uita toata lumea la mine. Asa, sta ...