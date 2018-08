7 beneficii ale coriandrului pentru sanatate

Beneficii ale coriandrului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Coriandrul contine numerosi compusi care iti pot aduce beneficii pentru starea de sanatate intr-un mod natural si eficient. Ai auzit despre incredibilele beneficii ale coriandrului pentru sanatate? Cunoscut si sub denumirea de ”patrunjel chinezesc”, coriandrul este o plata cu tulpini lungi si frunze verzi si asemanatoare patrunjelului. Toate partile sale sunt comestibile. Desi a fost consumat inca de pe vremea egiptenilor, nu ii cunoastem originea exacta. Considerat a fi originar din America de Nord sau sudul Europei, coriandrul este o planta usor de tinut in gradina pe tot parcursul verii. Are o aroma specifica de citrice care se potriveste de minune intr-o multime de pr ...