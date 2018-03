7 dintre principalele simptome ale hiperglicemiei

Hiperglicemie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Hiperglicemia este o afectiune tacuta careia trebuie sa ii acordam o atentie deosebita. Daca nu este tratata rapid, aceasta poate duce la dezvoltarea diabetului. Prin urmare, este foarte important sa ii cunoastem simptomele, pe care le poti descoperi in randurile care urmeaza. Crezi ca ai simptome ale hiperglicemiei? Stii ce reprezinta aceasta? Glucoza este principala sursa de energie pentru celulele corpului. Acest tip de zaharida se gaseste, printre altele, in faina, miere de albine, morcovi si orez. Glucoza ajuta la indeplinirea multor functii importante in organism, cum ar fi digestia, functionarea inimii si a sinapselor. Glicemia sau nivelul de glucoza din sange trebuie sa aiba valori cupr ...