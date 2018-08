7 lucruri care se vor schimba in organismul tau daca vei consuma zilnic miere

Miere google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fiecare din noi, probabil, cauta diferite metode de a-si imbunatati starea sanatatii. Unii opteaza pentru vitamine sintetice din farmacie, neconstientizand faptul ca natura de fapt le poate oferi tot ce au nevoie. Mierea este un produs minune care, inca din timpuri vechi, si-a demonstrat proprietatile de profilaxie si tratare a diferitor boli. Iata cateva lucruri care se vor schimba in organismul tau daca vei consuma zilnic miere: Un ten mai curat Datorita vitaminelor A, B, C, D, K in magneziu, calciu, potasiu sau fosfor pe care le contine, mierea de albine te ajuta sa-ti protejezi organismul impotriva virusilor. Aceasta are rol de antioxidant si reprezinta un stimulator pentru metabolism si imunitate. Mai mul ...