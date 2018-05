7 modalitati prin care iti poti pastra creierul in forma maxima

Creier google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu totii avem momente in care uitam unde ne-am pus ochelarii, sau uitam cu desavarsire numele unui anume prieten. Si in ciuda tuturor momentelor de „blanc” vestea buna este aceea ca putem lua masuri, astfel incat creierul nostru sa nu imbatraneasca dierct proportional cu varsta biologica. Cercetarile arata ca ne putem mentine creierul in forma maxima cu o dieta corespunzatoare si antrenandu-ne functiile cognitive la modul potrivit. Iata 7 sfaturi pe care specialistii in domeniu prezentati de prevention.com ni le propun: 1. Consuma macar o data pe saptamana peste la masa (pranz sau cina) „S-a constatat ca persoanele care mananca peste in mod regulat au cu 60% mai putine sanse sa faca Alzhe ...