7 noiembrie, Jupiter in Scorpion. Ce spune un cunoscut astrolog

In septembrie 2029, Jupiter se mai intoarce in Scorpion, potrivit Danielei Simulescu, astrolog. „Astazi (n.r. miercuri, 7 noiembrie) este ultima zi in care Jupiter mai sta in Scorpion (abia in septembrie 2029 se mai intoarce aici). Dragi Scorpioni sau dragi cei care aveti marcaj scorpionicesc in astrograma natala, ganditi-va bine la ce ati castigat sau pierdut in ultimul an. Ati pierdut pentru ca ati crezut, ca de obicei, ca aveti control total asupra situatiei, dar ce sa vezi, nu-i asa. Pana la urma, o pierdere nu este neaparat o tragedie. Ati castigat pentru ca ati si facut ceva in acest sens, nu ati stat pur si simplu", a transmis astrologul Daniela Simulescu in mediul online.