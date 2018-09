7 remedii naturiste impotriva matretii

Remedii naturiste impotriva matretii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi exista multe produse in comert care trateaza matreata, iti recomandam sa profiti de proprietatile unor ingrediente naturale care, pe langa faptul ca sunt foarte eficiente, nu au efecte secundare. Matreata este o problema frecventa si suparatoare. Multe persoane o asociaza cu mizeria si cu un aspect neingrijit. Din fericire, o putem trata cu usurinta. In acest articol iti venim in ajutor cu sapte remedii naturiste impotriva matretii pe care le poti prepara acasa. Ce este matreata? Matreata este o afectiune dermatologica prezenta la nivelul scalpului. Pielea se usuca si se desprinde de pe scalp sub forma unor fulgi albi foarte mici care, de cele mai multe ori, se prind d ...