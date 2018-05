7 remedii stravechi acceptate de stiinta

Remedii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miere pentru rani, roinita daca nu dormi bine, prune uscate pentru constipatie. Da, chiar si medicul tau ti-ar putea prescrie un asemenea tratament, fiindca multe din leacurile folosite de mii de ani sunt astazi validate de experti. Nimeni nu contesta ca industria farmaceutica salveaza milioane de vieti gratie medicamentelor pe care le produce. In timp ce preparatele sintetice castiga din ce in ce mai mult teren, remediile stravechi pierd insa tot mai mult din popularitate. Astazi, multi prefera sa inghita pastile chiar si pentru o banala raceala sau durere de cap in loc sa incerce sa aline natural micile indispozitii, cu mijloace simple, cum ar fi ceaiurile. Si totusi in cufarul naturii gasim destule leacuri ...