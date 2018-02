7 semnale de alarma cauzate de apendicita

Semnale de alarma apendicita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trebuie sa retii ca, daca nu este tratata la timp, apendicita poate evolua in peritonita, o problema de sanatate foarte grava, care pune viata pacientului in pericol. Stii care sunt principalele semnale de alarma cauzate de apendicita? Aceasta boala este cauzata de blocarea si inflamarea apendicelui, un organ mic conectat de prima portiune a intestinului gros. Acest blocaj ingreuneaza circulatia sangelui in regiunea respectiva. Pe masura ce presiunea creste, se declanseaza un raspuns inflamator care afecteaza starea de sanatate a pacientului. Desi rolul exact al apendicelui este inca necunoscut, apendicita poate fi letala daca nu este tratata la timp. Daca se inflameaza excesiv, exist ...