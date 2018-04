7 trucuri pentru ameliorarea durerii lombare

Trucuri pentru ameliorarea durerii lombare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Suferi constant de dureri lombare? Daca acest simptom iti intrerupe activitatile zilnice, tine cont de recomandarile de mai jos si combate-l prin adoptarea unor obiceiuri simple si eficiente. Daca te supara frecvent acest simptom neplacut, afla ca exista cateva trucuri pentru ameliorarea durerii lombare in mod simplu si natural. Citeste in continuare pentru a afla care sunt ele! Durerea lombara poate fi cauzata de iritarea sau deteriorarea unei structuri din partea inferioara a coloanei vertebrale. In general, aparitia sa tine de o problema musculara, insa poate fi provocata si de boli degenerative ale discului intervertebral, afectiuni articulare, hernie si alte pr ...