70% dintre romani au probleme cu infectia unghiilor. Iata cum prepari un amestec natural care vindeca infectiile unghiilor in doar cateva ore

Onicomicoza sau ciuperca unghiei este o infectie micotica, care apare atunci cand fungii invadeaza unghiile de la maini sau de la picioare, precum si pielea subiacenta (patul unghial). Sunt afectate mai frecvent unghiile membrului inferior, deoarece acestea cresc mai incet, favorizand astfel dezvoltarea micozei.

Astfel, onicomicoza cu localizare la nivelul piciorului necesita un tratament mai indelungat decat cea cu localizare la nivelul degetelor mainii.

Infectia fungica a unghiei este o boala relativ frecvanta. In toata lumea, un procent de pana la 18% din populatie are o infectie fungica a unghiei la un moment dat. Apare mai frecvent in randul persoanelor mai in varsta (peste 60 ani) si este rara in randul copiilor.

Exista extrem de multe cauze care provoaca infectii la nivelul degetelor picioarelor si unghiilor. Pe langa aspectul inestetic, o persoana care are aceasta infectie poate sa transmita si altor persoane.

Daca ai observat semne de infectie, trebuie sa iei masuri imediat, inainte sa se extinda.

Vei putea face acest lucru foarte usor, intrucat ciuperca care cauzeaza aceasta infectie este foarte sensibila la bicarbonat de sodiu si otet. Bicarbonatul de sodiu previne raspandirea ciupercii, iar otetul o elimina definitiv.

Iata asadar cum se prepara acest remediu: se pune 1 litru de apa calda intr-un vas si se adauga 5 linguri de bicarbonat de sodiu. Se amesteca pana cand se dizolva bicarbonatul si se tin picioarele in amestec timp de 15 minute.

Se repeta procedura, schimband apa si bicarbonatul si adaugand 200 ml de otet. Se tin picioarele 10 minute in amestec.

Se repeta procedura in fiecare zi timp de 10 zile. Se recomanda sa schimbi sosetele dupa fiecare procedura in caz ca bacteria a ramas in sosete.

