77.000 de firme romanesti in Italia, ne apropiem vertiginos de locul 1

Din ce in ce mai multi romani isi deschid firme in Italia. Atat de multi incat in curand chinezii, detinatori de multi ani ai locului 1 la intreprinzatori straini in Italia, ar putea fi depasiti. In general companiile deschise de sraini sunt in crestere, reprezentand aproape 9% din totalul firmelor din aceasta tara. Magazinul de obiecte casnice din colt? E al chinezului. Magazinul de fructe si legume? Detinut de baieti de origine marocana. Magazinul de haine? Fara indoiala chinezesc. Ai nevoie de un zidar? Poti apela la firma unui roman. Aceasta este realitatea in Italia, in special in marile orase. In general antreprenorii straini din Italia cresc vertiginos. Potrivit Oficiului de studii al CGIA Mes ...