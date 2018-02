8 alimente care imbunatatesc memoria

Memoria google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nutrientii din surse naturale ajuta la imbunatatirea memoriei si iti ofera energie. Adauga urmatoarele alimente in dieta ta, iar efectele pozitive nu se vor lasa asteptate. Memoria si performantele mentale sunt foarte importante pentru a duce la bun sfarsit toate sarcinile zilnice, acestea avand o influenta considerabila asupra calitatii vietii. Multe persoane considera ca mentinerea creierului in conditie optima nu depinde de noi. Dar, in realitate, putem controla foarte usor acest aspect prin adoptarea unor obiceiuri sanatoase, cum ar fi o dieta bogata in alimente care imbunatatesc memoria. La fel ca si celelalte parti ale corpului, creierul are nevoie de o alimentatie corespunzatoare pentru a functiona ...