8 beneficii incredibile oferite de linte

Beneficii linte google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lintea este bogata in fier si alte minerale, contine multe fibre si, fiind foarte satioasa, stimuleaza pierderea in greutate. Lintea (Lens culinaris) este o leguminoasa care face parte din traditia culinara a multor culturi. Popularitatea sa se datoreaza faptului ca este foarte hranitoare. Descopera in cele ce urmeaza care sunt principalele beneficii incredibile oferite de linte! Specialistii banuiesc ca lintea provine din Asia de Sud-Est. Insa aceasta leguminoasa este cultivata in toata lumea, inclusiv in Europa si cele doua Americi. Lintea este saraca in calorii, dar bogata in fibre, aminoacizi si antioxidanti. Merita sa o includem in dieta deoarece are un impact benefic asupra organismului nost ...