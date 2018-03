8 beneficii uimitoare ale semintelor de chia

Seminte chia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Semintele de chia iti mentin inima sanatoasa si te ajuta sa slabesti. Nu ezita sa adaugi acest aliment extraordinar in dieta zilnica. Exista nenumarate beneficii uimitoare ale semintelor de chia. Acestea sunt o sursa excelenta de fibre, antioxidanti, calciu, magneziu, zinc si fosfor. Potrivit Societatii Americane de Nutritie, semintele de chia sunt benefice pentru organism din mai multe motive: Acestea sunt mai bogate in potasiu decat bananele. Semintele de chia contin mai multe proteine decat legumele. Aceste seminte au de doua ori mai multe fibre decat ovazul. Semintele de chia au de trei ori mai mult fier decat lintea si spanacul. In plus, acestea au de trei ori mai multi antioxi ...