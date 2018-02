8 mituri periculoase despre tutun

Tutun google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stii cat de periculos este tutunul in realitate? Citeste in continuare pentru a descoperi cele mai frecvente 8 mituri asociate acestui produs. Daca tu sau o persoana draga tie fumeaza, a venit momentul sa renuntati! Exista numeroase mituri periculoase despre tutun. In ciuda avertizarilor multiple cu privire la impactul sau asupra organismului uman, consumul de tutun continua sa fie unul dintre cele mai populare obiceiuri nocive din lume. Organizatia Mondiala a Sanatatii ne asigura ca fumatul se numara printre principalii factori care ameninta sanatatea publica. Conform acestui institutii, peste jumatate dintre consumatorii de tutun isi pierd viata din cauza unor boli asociate acestui obicei. Cel mai ingrijo ...