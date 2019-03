8 motive pentru care ar trebui sa mananci telina inainte de culcare

telina 1

Multe persoane stiu ca telina este hranitoare, insa stiai ca are un continut bogat de vitamina A, E, C, E, D si B? Aduce beneficii pentru sanatate, pentru ca are proprietati antioxidante, antiinflamatoare si antihipertensive. Poate ajuta la imbunatatirea tensiunii arteriale in timp ce scade colesterolul si chiar la prevenirea atacurilor de inima. Iata cateva motive pentru care ar trebui sa mananci telina in mod regulat!

1. Reduce inflamatia. In cazul persoanelor care au dureri articulare sau alte probleme cu inflamatia, consumul de telina este recomandat. De asemenea, contine componente importante, cum ar fi polifenolii. Acestia pot ajuta, de asemenea, in cazul inflamatiei. In cazul persoanelor cu astm, poate fi redusa inflamatia pulmonara.

2. Poate reduce colesterolul rau. Colesterolul rau este cel al carui nivel medicii incearca sa il reduca. Telina contine ftalide care pot ajuta la scaderea nivelului total de colesterol. Cercetarile arata ca un consum de cateva tulpini de telina in fiecare zi ar putea sa scada nivelul colesterolului rau cu 7% sau mai mult. De asemenea, stimuleaza secretia de suc de bila in tractul digestiv. Bila ajuta la scaderea naturala a colesterolului, lucru care previne formarea cheagurilor in artere. Este mentinuta si sanatatea inimii.

3. Ajuta la reglarea tractului digestiv. Telina are un nivel ridicat de fibre insolubile si apa. Acestea te ajuta sa ai o digestie mai eficienta. Daca ai nevoie de un diuretic, medicii sunt de parere ca telina este ceea ce ai nevoie de fapt.

4. Poate scadea tensiunea arteriala. Ftalida din telina este un compus activ care imbunatateste circulatia sangelui cu 14% sau mai mult. Aceasta poate ajuta la scaderea tensiunii arteriale, determinand extinderea vaselor de sange. Telina contine si potasiu, care dilata vasele de sange, reducand, de asemenea, presiunea.

5. Poate reduce nivelul hormonilor de stres. Ftalidele reduc in mod natural cantitatile de hormoni de stres din organism. Exista, de asemenea, 11 miligrame de magneziu la fiecare suta de miligrame de telina. Magneziul este un nutrient care ajuta la scaderea nivelului hormonilor de stres. Combinatia dintre ftalide si magneziu face ca telina sa reprezinte o solutie excelenta pentru stres.

6. Te poate ajuta sa slabesi. Stiai ca o singura portie de telina contine doar 10 calorii? Cea mai mare parte a structurii sale este formata din apa. Restul este fibra insolubila, care te ajuta sa te saturi mai repede. Consumul de telina inainte de masa te ajuta sa te saturi, adica sa mananci mai putin.

7. Ajuta la echilibrarea pH-ului in organism. Telina ajuta pH-ul organismului sa se apropie mai mult de partea alcalina decat de cea acida. Daca organismul tau este in mod natural mai acid sau daca mananci multe alimente acide, telina poate echilibra lucrurile.

8. Te poate ajuta sa lupti impotriva cancerului. Telina contine un numar de componente care pot ajuta la combatarea cancerului, inclusiv ftalidele, flavonoidele si poliacetilenele. Cercetarile au aratat ca telina poate ajuta la prevenirea formarii tesuturilor canceroase la nivelul sanilor, pancreasului si zonelor inferioare ale intestinului, datorita unui flavonoid numit luteolin. Telina aduce, de asemenea, o doza sanatoasa de antioxidanti, care ajuta la neutralizarea celulelor deteriorate inainte de a le transforma in celule canceroase. Dupa cum poti observa, telina este mai mult decat o leguma perfecta pentru salate. Aceasta poate ajuta la imbunatatirea mai multor aspecte ale sanatatii tale si poate ajuta chiar la prevenirea cancerului.

